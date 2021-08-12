تركيا.. مقتل 17 شخصا جراء السيول

لقي 17 شخصا حتفهم جراء سيول اجتاحت مناطق شمال تركيا اليوم الخميس، وألحقت أضرارا بالجسور وقطعت الطرق في ثانية كارثة طبيعية تضرب البلاد هذا الشهر.

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وقالت السلطات إن 15 شخصا لقوا مصرعهم بإقليم قسطموني في حين قتل شخصان في إقليم سينوب.

وسببت مياه السيول فوضى في الأقاليم الشمالية بينما كانت السلطات تعلن السيطرة على بعض حرائق الغابات المستعرة في المناطق الساحلية الجنوبية منذ أسبوعين.

وقالت إدارة الطوارئ والكوارث إنه تم إجلاء ما يزيد على 1400 شخص من المناطق المتضررة، وأنه تم إيواء نحو 740 شخصا في مساكن مخصصة للطلاب.

وألحقت السيول أضرارا بالبنية التحتية للكهرباء مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 320 قرية .

وقالت إدارة الطوارئ إن من المتوقع أن تخف شدة الأمطار في المنطقة مساء اليوم الخميس، فيما تمت السيطرة على 299 من حرائق الغابات في أقاليم جنوب غرب البلاد على مدى الأسبوعين الماضيين.

المصدر: رويترز