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مقتل 4 أشخاص خلال فيضانات في تركيا

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مقتل 4 أشخاص خلال فيضانات في تركيا
Reuters
صورة من الأرشيف
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قالت إدارة الطوارئ والكوارث الطبيعية في تركيا (AFAD)، إن 4 أشخاص لقوا حتفهم الخميس في فيضانات غزيرة بولاية كاستامونو على ساحل البحر الأسود في تركيا.

وأضافت الإدارة في بيانها اليوم: "قتل أربعة أشخاص في الفيضانات في كاستامونو، وفقد واحد آخر في بارتين".

وأشارت الإدارة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ في منطقة الكارثة الطبيعية، لا تزال مستمرة.

وفي وقت سابق، أبلغت السلطات التركية عن 13 متضررا ومصابا نتيجة الفيضانات والسيول والانهيارات الطينية في ولايات سينوب وبارتين وكاستامونو. وذكرت السلطات، أنه تم إجلاء نزلاء أحد  المستشفيات في مدينة إيفاندجيك بولاية سينوب.

المصدر: نوفوستي

 

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