بموجب قرار قضائي.. "المعارف" التركي يتسلم 11 مدرسة لـ"غولن" في إثيوبيا

تسلم وقف "المعارف" التركي 11 مدرسة تابعة لمنظمة "غولن" بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بموجب قرار قضائي.

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وذكر بيان صادر عن الوقف اليوم الخميس أن وجود تنظيم "غولن" في إثيوبيا على صعيد التعليم انتهى تماما عقب تسلم الوقف أمس 11 مدرسة تضم نحو ألفي تلميذ.

وأشار البيان إلى أن الوقف يسعى للبدء في العام الدراسي في سبتمبر المقبل بعد إتمام النواقص في البنية التحتية وتعيين كادرها من المدرسين بأقرب وقت ممكن.

ولفت إلى أن الوقف يدير أنشطته التعليمية في 25 بلدا إفريقيا بينها إثيوبيا.

ووقف "المعارف" التركي تأسس بهدف تقديم مختلف الخدمات التعليمية بالخارج باسم تركيا.

المصدر: الأناضول