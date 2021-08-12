 
مباشر

بموجب قرار قضائي.. "المعارف" التركي يتسلم 11 مدرسة لـ"غولن" في إثيوبيا

أخبار العالم

بموجب قرار قضائي..
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r1hw

تسلم وقف "المعارف" التركي 11 مدرسة تابعة لمنظمة "غولن" بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بموجب قرار قضائي.

إقرأ المزيد
أنقرة تحذر الدول المضيفة لتنظيم غولن من مخاطر أنشطته
أنقرة تحذر الدول المضيفة لتنظيم غولن من مخاطر أنشطته

وذكر بيان صادر عن الوقف اليوم الخميس أن وجود تنظيم "غولن" في إثيوبيا على صعيد التعليم انتهى تماما عقب تسلم الوقف أمس 11 مدرسة تضم نحو ألفي تلميذ.

وأشار البيان إلى أن الوقف يسعى للبدء في العام الدراسي في سبتمبر المقبل بعد إتمام النواقص في البنية التحتية وتعيين كادرها من المدرسين بأقرب وقت ممكن.

ولفت إلى أن الوقف يدير أنشطته التعليمية في 25 بلدا إفريقيا بينها إثيوبيا.

ووقف "المعارف" التركي تأسس بهدف تقديم مختلف الخدمات التعليمية بالخارج باسم تركيا.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا