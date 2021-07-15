أنقرة تحذر الدول المضيفة لتنظيم غولن من مخاطر أنشطته

حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو البلدان التي تستضيف تنظيم غولن التركي، من مخاطر أنشطته على مستقبلها.

وقال في السفارة التركية بطشقند، إنه "يشعر بالفخر لانتسابه إلى شعب انقلب على الانقلاب، وأن تركيا اليوم أقوى مما كانت عليه قبل المحاولة الانقلابية".

وأضاف: "هذا التنظيم الخبيث الذي اعتدى علينا اليوم، سيعتدي عليكم غدا، لذا ندعوكم للتخلص من هذا التنظيم من أجل أمنكم القومي، ومستقبل أولادكم".

وجدد الوزير التركي دعوته للبلدان التي لا زالت تستضيف منظمة غولن لوقف أنشطة الأخيرة على أراضيها.

وشهدت تركيا في 15 يوليو عام 2016 محاولة انقلاب فاشلة نفذتها مجموعة عناصر محدودة من الجيش تابعة لتنظيم غولن.

وقوبلت المحاولة باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية، ما أجبر الانقلابيين على سحب آلياتهم العسكرية من المدن.

المصدر: "الأناضول"