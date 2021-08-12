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إسرائيل.. محاكمة متورطين بتهريب أسلحة من الأردن بينهم فلسطينيون

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إسرائيل.. محاكمة متورطين بتهريب أسلحة من الأردن بينهم فلسطينيون
Reuters
إسرائيل تحاكم متهمين بتهريب أسلحة من الأردن
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قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه قدّم مؤخرا إلى المحكمة العسكرية لوائح اتهام بحق متورطين أقدموا قبل شهرين تقريبا على محاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى إسرائيل.

وأفاد بأن الأسلحة شملت 9 مسدسات وبندقية كلاشينكوف ورشاش M16.

وأضاف أدرعي عبر "تويتر" أنه في إطار نشاطات قوات الأمن تم الكشف عن شبكة فاعلة في تهريب الأسلحة، كما تم ضبط ومصادرة أسلحة وعتاد عسكري إضافة إلى أموال وسيارات استخدمت في إطار عمليات التهريب، وأن بين المتهمين 4 فلسطينيين.

وأكد أن قوات الأمن ستواصل العمل لإحباط المحاولات لتهريب الأسلحة من الأراضي الأردنية.

المصدر: RT 

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