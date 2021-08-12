إسرائيل.. محاكمة متورطين بتهريب أسلحة من الأردن بينهم فلسطينيون

قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إنه قدّم مؤخرا إلى المحكمة العسكرية لوائح اتهام بحق متورطين أقدموا قبل شهرين تقريبا على محاولة تهريب أسلحة من الأردن إلى إسرائيل.

وأفاد بأن الأسلحة شملت 9 مسدسات وبندقية كلاشينكوف ورشاش M16.

وأضاف أدرعي عبر "تويتر" أنه في إطار نشاطات قوات الأمن تم الكشف عن شبكة فاعلة في تهريب الأسلحة، كما تم ضبط ومصادرة أسلحة وعتاد عسكري إضافة إلى أموال وسيارات استخدمت في إطار عمليات التهريب، وأن بين المتهمين 4 فلسطينيين.

وأكد أن قوات الأمن ستواصل العمل لإحباط المحاولات لتهريب الأسلحة من الأراضي الأردنية.

في إطار نشاطات قوات الأمن تم الكشف عن شبكة فاعلة في تهريب الأسلحة، كما تم ضبط ومصادرة أسلحة وعتاد عسكري إضافة إلى أموال وسيارات استخدمت في إطار عمليات التهريب.



ستواصل قوات الأمن في العمل لإحباط المحاولات لتهريب الأسلحة من الأراضي الأردنية pic.twitter.com/biNsdCb1su — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) August 12, 2021

المصدر: RT