رئيسة مولدوفا: مصممون على حوار بناء مع روسيا

أكدت الرئيسة المولدوفية مايا ساندو عزم بلادها على حوار بناء وبراغماتي مع روسيا.

وقالت ساندو في أعقاب لقائها مع نائب رئيس إدارة الكرملين دميتري كوزاك، الذي زار البلاد يوم الأربعاء: "أكدنا عزمنا على الحوار البناء والبراغماتي بما يصب في مصلحة مواطنينا".

وأضافت أنها ناقشت مع كوزاك عددا من المواضيع المهمة، منها تصدير المنتجات الزراعية المولدوفية إلى روسيا، وعقد جديد لتوريدات الغاز إلى مولدوفا.

وبحث الطرفان تسوية النزاع في ترانسنيستريا.

وأكدت ساندو أن "لدينا جدول أعمال ثنائي واسع مع روسيا، يهم بلدينا ومواطنينا".

المصدر: RT