إعلام إيراني يعلق على حادث السفينة التي تعرضت لحريق في الساحل السوري

علقت وسائل إعلام إيرانية على أنباء السفينة التي نشب فيها حريق أمس الثلاثاء في ميناء اللاذقية في الساحل السوري.

وأفادت وكالة "إرنا" في تقرير لها مساء الثلاثاء هذه السفينة ليست إيرانية بل سورية، كما أنها كانت خالية حينما نشب فيها الحريق أثناء عمليات التصليح.

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وكانت وسائل إعلام عديدة قد تناقلت أنباء تفيد بأن السفينة المذكورة إيرانية وقد تعرضت لعملية من قبل إسرائيل.

وفي وقت سابق من يوم أمس، أخمد عناصر فوج إطفاء اللاذقية ودائرة الدفاع المدني في شركة مرفأ اللاذقية حريقا نشب في السفينة أثناء عملية الصيانة التي تجري لها ضمن المرفأ.

وأدى الحريق إلى إصابة عدد من العاملين في السفينة بضيق تنفس ما استدعى نقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج وفق مدير عام شركة المرفأ أمجد سليمان الذي أوضح في تصريح لوكالة "سانا" أن "العمال تم تخريجهم من المشفى بعد تقديم الأوكسجين والإجراءات الإسعافية المطلوبة".

كما أكّد سليمان أن السفينة فارغة وموجودة في مرفأ اللاذقية بقصد الصيانة وأثناء عمليات الصيانة نشب فيها حريق محدود تم إخماده من قبل طاقم السفينة ودائرة الدفاع المدني في الشركة وفوج إطفاء اللاذقية.

المصدر: "إرنا"