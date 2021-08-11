موسكو: تصريحات كييف حول نشر دفاعات جوية أمريكية في أوكرانيا استفزازية

انتقدت وزارة الخارجية الروسية تصريحات كييف حول إمكانية نشر أنظمة أمريكية للدفاع الجوي في أوكرانيا، واصفة إياها بالاستفزازية والمنافية لمصالح الشعب الأوكراني.

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وفي تصريحات متلفزة قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء: "أرى في ذلك دليلا على ما كنا نتحدث عنه على مدار سنين، وما يحاول النظام في كييف تكذيبه، فهذا يدل على الطابع الاستفزازي لسياسة أوكرانيا في المنطقة وسياستها تجاه روسيا".

وكان أليكسي ريزنيكوف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون إعادة دمج الأراضي غير الخاضعة لسيطرة كييف، صرح خلال لقاء مع رئيس مؤسسة "جيمستاون" الفكرية الأمريكية غلين هوفارد، إن بلاده تنظر في إمكانية نشر أنظمة أمريكية للدفاع الجوي، بزعم أن كييف "قلقة" إزاء خطط موسكو المزعومة لنشر أسلحة نووية في شبه جزيرة القرم. كما دعا ريزنيكوف الولايات المتحدة إلى تشديد ضغوطها على شركات تشارك في تنفيذ مشروع "السيل الشمالي 2" لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا، من أجل منع تشغيل الأنبوب.

وذكرت زاخاروفا معلقة على تصريحات هذا المسؤول الأوكراني: "إن الهدف الرئيسي أو محور السياسة التي يخوضها الغرب، وفي مقدمته الولايات المتحدة، في المنطقة يكمن في محاولة اللعب بلا نهاية بالورقة الأوكرانية ضد بلادنا .. ما الفائدة من ذلك للشعب الأوكراني؟ لم يجب أحد على هذا السؤال حتى الآن. الشعب الأوكراني لا يحتاج إلى ذلك، فهذا يناقض المصالح الجوهرية للمواطنين الأوكرانيين، بغض النظر عن آرائهم السياسية".

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وأشارت المتحدثة الروسية إلى أن مثل هذه التصريحات لا تخدم سوى مصالح أوساط سياسية غربية تسعى إلى زعزعة الوضع في أوكرانيا "في ضوء العامل الروسي".

المصدر: "نوفوستي"