كييف تقترح على الولايات المتحدة نشر وحدات من دفاعها الجوي في أوكرانيا

دعا أليكسي ريزنيكوف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، الولايات المتحدة إلى نشر وحدات من دفاعها الجوي في أوكرانيا، حسبما أفاد مكتبه الإعلامي اليوم الثلاثاء.

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ونقل المكتب عن ريزنيكوف، المسؤول عن "إعادة دمج" الأراضي غير الخاضعة لسيطرة كييف في منطقة دونباس (جنوب شرق)، قوله أثناء لقاء أجراه مع رئيس مؤسسة "جيمستاون" الفكرية الأمريكية، غلين هوفارد: "من الأهمية توسيع حزمة (الدعم) في مجال أمن أوكرانيا، وذلك عبر نشر قوات الدفاع الجوي في المقام الأول، حتى إن تطلب ذلك نشر تشكيلات أمريكية، فتشريعاتنا تسمح بذلك".

وبرر المسؤول الأوكراني اقتراحه هذا بزعم أن روسيا تخطط لنشر قوات نووية في شبه جزيرة القرم، كما أنه اتهم موسكو باحتلال بحر آزوف وعسكرة البحر الأسود، قائلا إن روسيا تعتمد على القرم في خوض "عملياتها العسكرية في الشرق الأوسط وإفريقيا وتمارس نفوذها في البلقان".

وعلى خلفية تدهور العلاقات بين كييف وموسكو، يدعو الساسة الأوكرانيون من حين لآخر إلى نشر قوات أجنبية في أراضي أوكرانيا وحصولها على صفة "قوة نووية". وفي وقت سابق اعتبر دافيد أراخاميا، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "خادم الشعب" الحاكم، أن أوكرانيا ارتكبت "خطأ لا يغتفر" عندما تخلصت من أسلحتها النووية الموروثة من الاتحاد السوفيتي.

وتتهم أوكرانيا روسيا بـ "ضم" شبه جزيرة القرم (التي أصبحت جزءا من روسيا بناء على نتائج استفتاء شعبي نظم في المنطقة في مارس 2014) و"العدوان" في منطقة دونباس جنوب شرقي البلاد، حيث لا تزال المواجهة مستمرة بين جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك "الشعبيتين" المعلنتين من جانب واحد، والقوات الأوكرانية، منذ رفض هذين الكيانين الاعتراف بسيادة كييف على أراضيهما بعد تغيير السلطة العنيف في أوكرانيا في فبراير 2014.

ونفت روسيا مرارا اتهامات كييف، مصرة على أنها ليسط طرفا في النزاع الأوكراني الداخلي، متهمة السلطات الأوكرانية بتقويض الاتفاقات السابقة بشأن تسوية الأزمة في دونباس.

المصدر: "نوفوستي"