سياسي روسي: تصريحات كييف حول خطط موسكو لنشر قوات نووية في القرم غباء واستفزاز

انتقد رئيس الغرفة المدنية لجمهورية القرم الروسية، ألكسندر فورمانتشوك، ادعاءات مسؤول أوكراني رفيع المستوى حول "خطط روسيا لنشر قوات نووية في القرم".

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وقال فورمانتشوك معلقا على ما قاله سابقا اليوم الثلاثاء أليكسي ريزنيكوف، نائب رئيس الوزراء الأوكراني، حول خطط موسكو المزعومة لنشر وحدات من قواتها النووية في شبه جزيرة القرم: "أولا: إنه غباء مطلق وجهل في تقييم الوضع واستفزاز من طرف سلطات كييف. ثانيا: من حق روسيا أن تنشر أسلحة من أي نوع في القرم، وفقا لاستراتيجيتها للأمن القومي، إذا استدعت الضرورة".

وذكّر رئيس الغرفة المدنية وهي مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني في جمهورية القرم، بأن الذخائر النووية كانت مخزونة في القرم خلال الحقبة السوفيتية من تاريخ شبه الجزيرة، لكن "لم يعد لذلك ضرورة الآن، فقد امتلكت روسيا أسلحة أفضل من السلاح النووي"، مضيفا أن الأسلحة النووية بقيت وسيلة "للردع المتبادل وضمان التوازن في العالم".

واعتبر فورمانتشوك أن تصريحات نائب رئيس الوزراء الأوكراني تكمن وراءها رغبة كييف في جذب عسكريي الولايات المتحدة وغيرها من دول الناتو إلى أوكرانيا ضمن جهود كييف للحصول على عضوية البلاد في حلف شمال الأطلسي.

المصدر: "نوفوستي"