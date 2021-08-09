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"بلومبيرغ" : واشنطن تبحث تخفيف العقوبات على طهران مقابل تجميد أعمالها الاستفزازية

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Reuters LISI NIESNER
علم إيران
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أفادت وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية بأن "الولايات المتحدة مستعدة لتخفيف العقوبات المفروضة على إيران بشكل مؤقت، مقابل تجميد طهران أعمالها الاستفزازية في المجال النووي".

وقالت مصادر مطلعة للوكالة إن "المسؤولين الأمريكيين يراجعون خياراتهم بشأن إيران، بعد شهور من المحادثات حول إحياء الاتفاق النووي، والتي فشلت في التوصل إلى اتفاق نهائي".

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وأضافت: "رغم أن الولايات المتحدة لا تزال تدعو إلى العودة إلى الاتفاق، لكنها مستعدة للنظر في بدائل أخرى، بما في ذلك اتخاذ خطوة مؤقتة لتخفيف محدود للعقوبات، مقابل تجميد إيران لعملياتها النووية الأكثر استفزازا".

وأشارت الوكالة إلى أن "إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تواجه الحقيقة المروعة المتمثلة في أن العودة إلى الاتفاق قد لا تكون مجدية، حيث تجد طهران طرقا للتعامل مع العقوبات الأمريكية، وربما الوصول إلى قنبلة ذرية".

المصدر: "بلومبيرغ"

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