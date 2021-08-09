 
مباشر

سلالة "دلتا" ترفع إصابات كورونا بالولايات المتحدة لأعلى مستوى في 6 أشهر

أخبار العالم

سلالة
AFP MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images
تدابير احترازية ضد كورونا في الولايات المتحد
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r0nl

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا ومعدل دخول المستشفى للعلاج منه في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في 6 أشهر بسبب انتشار سلالة دلتا في أجزاء من البلاد تعد معدلات التطعيم فيها منخفضة.

ويشير إحصاء لوكالة "رويترز" استند إلى بيانات الصحة العامة إلى أن متوسط الإصابات بكوفيد-19 بلغ في ثلاثة أيام على التوالي مئة ألف إصابة على مستوى البلاد، بزيادة نسبتها 35 في المئة خلال الأسبوع المنصرم.

وسجلت ولايات لويزيانا وفلوريدا وآركنسو أكبر عدد من الإصابات.

وارتفع معدل دخول المستشفيات لتلقي العلاج من آثار كورونا 40 في المئة، فيما سجلت الوفيات زيادة نسبتها 18 في المئة في الأسبوع المنصرم.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا