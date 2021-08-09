طهران: أمن أفغانستان من أمن إيران و"طالبان" جزء من النسيج الأفغاني
Reuters Lisi Niesner
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أكدت طهران، اليوم الاثنين، أن "أمن أفغانستان من أمن إيران"، لافتة إلى أن إيران مستعدة لاستضافة قمة لدول جوار أفغانستان لحل الازمة الأفغانية.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "حركة طالبان جزء من النسيج الافغاني"، مشيرا إلى أنه "يجب الاستماع إلى جميع الأطراف في الأزمة الأفغانية".
وفي إطار الحديث عن الأزمة اليمنية، قال خطيب زاده: "القتل والانتهاكات في اليمن لن تؤدي إلى نتيجة، وعلى السعودية إنهاء الحرب ضد اليمنيين".
وأضاف: "نأمل بانتهاء الحصار غير الإنساني على اليمن، ومستعدون لتقديم المساعدة".
المصدر: RT