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طهران: أمن أفغانستان من أمن إيران و"طالبان" جزء من النسيج الأفغاني

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طهران: أمن أفغانستان من أمن إيران و
Reuters Lisi Niesner
العلم الإيراني
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أكدت طهران، اليوم الاثنين، أن "أمن أفغانستان من أمن إيران"، لافتة إلى أن إيران مستعدة لاستضافة قمة لدول جوار أفغانستان لحل الازمة الأفغانية.

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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "حركة طالبان جزء من النسيج الافغاني"، مشيرا إلى أنه "يجب الاستماع إلى جميع الأطراف في الأزمة الأفغانية".

وفي إطار الحديث عن الأزمة اليمنية، قال خطيب زاده: "القتل والانتهاكات في اليمن لن تؤدي إلى نتيجة، وعلى السعودية إنهاء الحرب ضد اليمنيين".

وأضاف: "نأمل بانتهاء الحصار غير الإنساني على اليمن، ومستعدون لتقديم المساعدة".

المصدر: RT

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