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مسؤول صحي أمريكي: بلادنا تفشل في مكافحة الجائحة

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مسؤول صحي أمريكي: بلادنا تفشل في مكافحة الجائحة
AFP Sarah Silbiger / POOL
فرانسيس كولينز مدير المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة
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حذّر فرانسيس كولينز، مدير المعاهد الوطنية للصحة بالولايات المتحدة، من أن البلاد "تفشل" في مواجهة الوباء، مع تسجيلها أعلى معدل يومي لحالات الإصابة بفيروس كورونا منذ ستة أشهر.

وقال كولينز في برنامج "ذيس ويك" الذي يبث على شبكة "إيه بي سي": "لم يكن ينبغي أن نصل إلى المكان الذي وصلنا إليه"، مضيفا "في هذا الصدد، نعم، نحن نفشل".

وأدى الانتشار الحاد للإصابات بالمتحور "دلتا" من الفيروس إلى ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات اليومية الجديدة إلى 118 ألفا، وهو أعلى مستوى تسجله البلاد منذ فبراير.

وارتفع عدد الوفيات بنسبة 89% خلال الأسبوعين الماضيين، رغم انخفاضها بشكل طفيف في بقية أنحاء العالم، كما أن مستشفيات الأطفال في الولايات الأمريكية مثل فلوريدا "مثقلة" فيما يتأثر الشباب بشكل متزايد.

المصدر: وكالات

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