"علي بابا" تتعاون مع الشرطة وسط مزاعم باعتداء جنسي

قالت شركة "علي بابا"، أكبر شركة للتجارة الإلكترونية في الصين، إنها تتعاون مع الشرطة في تحقيق حول سوء سلوك جنسي مزعوم داخلها، بعد أن أبلغت موظفة فيها السلطات بتعرضها لاعتداء جنسي.

وقالت الشركة في بيان: "نحن نتبنى سياسة عدم التسامح مطلقا مع سوء السلوك الجنسي".

وأضافت: "أوقفنا الأطراف المعنية المشتبه بتورطها في انتهاك سياساتنا وقيمنا، وشكلنا فريق عمل داخليا خاصا للتحقيق في القضية، وسندعم تحقيق الشرطة الجاري".

ويأتي التحقيق بعد أن كتبت موظفة مجهولة منشورا داخليا تزعم فيه أن مديرها في الشركة اعتدى عليها جنسيا داخل غرفة فندق في أثناء رحلة عمل إلى مدينة جينان بمقاطعة شاندونغ بشرق البلاد، وفقًا لتقارير إعلامية محلية.

ووصفت الموظفة بالتفصيل الاعتداء المزعوم من جانب مديرها، وعميل من متجر جينان هواليان، قائلة إنها أُجبرت على شرب الكحول أثناء تناول العشاء، وتعرضت للتحرش، بينما غض مديرها الطرف عن ذلك.

وقالت الموظفة إن قسم الموارد البشرية في "علي بابا" تجاهل شكواها.

من جانبه قال دانيال تشانغ، الرئيس التنفيذي للشركة، في منشور داخلي اليوم الأحد، إنه "شعر بالصدمة والغضب والخجل، بعد أن علم بالقضية"، حسبما ذكرت صحيفة (غلوبال تايمز) الصينية الرسمية.

وتعهد تشانغ بإجراء تحقيق كامل في القضية، وإتاحة النتائج لجميع موظفي علي بابا.

المصدر: أسوشيتيد برس