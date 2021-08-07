ثمانية مفقودين على الأقل بولاية كاليفورنيا في أحد أسوأ حرائق الغابات بالولايات المتحدة (فيديو)

فقد 8 أشخاص على الأقل في أحد أسوأ حرائق الغابات بالولايات المتحدة، حيث يستعر حريق ديكسي في شمال ولاية كاليفورنيا ويلتهم غابات جبال سييرا نيفادا ويدمر بلدة تاريخية لاستخراج الذهب.

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وعلى الرغم من هدوء الرياح، مما أتاح لرجال الإطفاء فرصة لالتقاط الأنفاس ليلا وهم يكافحون ثالث أكبر حريق في تاريخ كاليفورنيا، إلا أن مكتب رئيس بلدية بولماس أعلن يوم السبت هذه الأنباء الحزينة.

وقال مكتب رئيس البلدية في بيان: "تلقينا تقارير عن غياب ثمانية أشخاص"، وناشد السكان المساعدة في البحث عنهم.

وينتمي 5 من المفقودين لمدينة غرينفيل لتعدين الذهب حيث دمرت ألسنة اللهب معظم قلب المدينة الواقعة على بعد 160 ميلا إلى الشمال من سكرامنتو.

وقال مسؤول بإدارة مكافحة الحرائق إن حريق ديكسي التهم نحو 447 ألف فدان من الغابات، مشيرا إلى أن رجال الإطفاء تمكنوا من احتواء 21 بالمئة منه بحلول ظهر اليوم.

المصدر: "رويترز"