 
مباشر

قضاة في هايتي يرفضون التحقيق في مقتل الرئيس السابق

أخبار العالم

قضاة في هايتي يرفضون التحقيق في مقتل الرئيس السابق
Reuters /FW1F/Aurora Ellis
الرئيس جوفنيل مويز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r06s

لا يزال القضاء في هايتي يعاني أزمة بدء التحقيق في عملية اغتيال الرئيس جوفنيل مويز على يد قوات خاصة مسلحة قبل شهر.

وقال قاض لوكالة "فرانس برس" يوم السبت "إنه ملف حساس وسياسي ويدعو القاضي إلى التفكير بأمنه وأمن عائلته قبل الموافقة"، مضيفا "لذلك لا يبدو قضاة التحقيق متحمسين لقبول الملف".

ولفت المصدر القضائي إلى أن "عددا من قضاة التحقيق أبلغوا كبير القضاة في المحكمة الابتدائية في (العاصمة) بور-أو-برنس عدم اهتمامهم بهذا الملف"، فيما أكد كبير القضاة برنار سانت-فيل أنه طلب من الحكومة توفير الحماية لقاضي التحقيق المحتمل.

وقال للصحافة: "لقد طلبنا أيضا موظفين أمنيين للقاضي. حتى قبل اختيار القاضي الذي سنعهد إليه بالقضية، لا بد من توفير هذه الوسائل له".

وكان سانت-فيل أعلن الأربعاء أن اسم قاضي التحقيق سيكشف الخميس، ولكن لم يتم احترام هذه المهلة في ظل عزوف قضاة عنها.

وتقول الشرطة إنها أوقفت 44 شخصا بينهم 12 شرطيا هايتيا و18 كولومبيا وأميركيان من أصول هايتية، وذلك منذ اغتيال مويز في 7 يوليو في مقر إقامته.

المصدر: "أ ف ب"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا