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رئيس إندونيسيا يدعو لفرض قيود على التنقل في عدة مناطق لمكافحة كورونا

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رئيس إندونيسيا يدعو لفرض قيود على التنقل في عدة مناطق لمكافحة كورونا
Reuters WILLY KURNIAWAN
الرئيس الإندونيسي جاكو ويدودو
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قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو إن أعداد الإصابات بكورونا بدأت تشهد قفزة خارج الجزر كثيفة السكان، مشيرا إلى ضرورة فرض قيود على التنقل في عدة جزر لوقف انتشار الفيروس.

وفي مقطع مصور نشر اليوم السبت، قال ويدودو: "هناك حاجة للحد من تنقل الناس لمدة أسبوعين على الأقل". 

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وأضاف أن "أعداد الإصابات تتزايد بسرعة في أقاليم مثل سومطرة الغربية ونوسا تينجارا الشرقية"، دون أن يحدد أين ومتى ستفرض هذه القيود.

وتنتهي القيود المفروضة حاليا على التنقل في البلاد في التاسع من أغسطس الحالي.

 

المصدر: "رويترز"

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