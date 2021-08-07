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طهران ترد على مجموعة الدول السبع (G7)

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طهران ترد على مجموعة الدول السبع (G7)
Reuters LISI NIESNER
العلم الإيراني
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ردت الخارجية الإيرانية، اليوم السبت، على بيان وزراء خارجية مجموعة الدول السبع (G7)، مؤكدة أن "بيان هذه الدول يتضمن اتهامات لا أساس لها من الصحة، وطهران تدين البيان بشدة".

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وقال الناطق باسم الوزارة، سعيد خطيب زادة: "السيناريوهات الواهية التي تقف إسرائيل وراءها تأتي لتعتيم الأجواء، وبعض الجهات التي تبني مواقفها على الاستنتاجات غير الواقعية والبعيدة عن الحكمة أيضا تتبنى هكذا ادعاءات"، مشيرا إلى أن "هذه المؤامرات الصهيونية ليست غريبة لمن يعرف تاريخ المنطقة".

وأضاف: "إيران ملتزمة بأمن منطقة الخليج، وتكرر استعدادها للتعاون مع دول المنطقة لضمان الأمن فيها، ولن تتردد في الدفاع عن حقوقها السيادية".

المصدر: RT

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