القوات المسلحة الإيرانية تعلن استعدادها لمواجهة إسرائيل "كما فعلت في عين الأسد"
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أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اللواء أبو الفضل شكارجي، أنه "لو تقرر إيران مواجهة الأعداء، ستقدم على ذلك و تعلن بصورة واضحة كما فعلت في عين الأسد".
وقال أبو الفضل شكارجي: "الروايات الملفقة الأخيرة التي يطرحها الأعداء تأتي في إطار الحرب النفسية، وتعبر عن خوف العدو من وحدة الصفوف في إيران".
وأضاف: "تلفيق الوثائق المزورة ليس أمرا شاقا خاصة بالنسبة للإسرائيليين، الذين لديهم باع طويل في تزوير الوثائق، وتلفيق انفجار على متن سفينة أيضا ليس صعبا بالنسبة لهم".
يتبع..