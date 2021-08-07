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القوات المسلحة الإيرانية تعلن استعدادها لمواجهة إسرائيل "كما فعلت في عين الأسد"

القوات المسلحة الإيرانية تعلن استعدادها لمواجهة إسرائيل "كما فعلت في عين الأسد"

أخبار العالم

القوات المسلحة الإيرانية تعلن استعدادها لمواجهة إسرائيل
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أكد المتحدث باسم القوات المسلحة الإيرانية، اللواء أبو الفضل شكارجي، أنه "لو تقرر إيران مواجهة الأعداء، ستقدم على ذلك و تعلن بصورة واضحة كما فعلت في عين الأسد".

وقال أبو الفضل شكارجي: "الروايات الملفقة الأخيرة التي يطرحها الأعداء تأتي في إطار الحرب النفسية، وتعبر عن خوف العدو من وحدة الصفوف في إيران".

وأضاف: "تلفيق الوثائق المزورة ليس أمرا شاقا خاصة بالنسبة للإسرائيليين، الذين لديهم باع طويل في تزوير الوثائق، وتلفيق انفجار على متن سفينة أيضا ليس صعبا بالنسبة لهم".

يتبع..

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