الحرس الثوري الإيراني ردا على التهديدات الإسرائيلية: سوف نرد على أي اعتداء بقوة وردنا سيكون قاسيا

رد قائد القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زاده، على التهديدات الإسرائيلية، مؤكد أن "إيران سوف ترد على أي اعتداء بقوة، وأن الرد الإيراني سيكون قاسيا".

وقال حاجي زاده: "هم بغنى عن تجربة قوتنا، ولكن لو أرادوا فليجربونا مرة أخرى، نحن لدينا القوة الكافية والإرادة اللازمة لاستخدامها".

وأضاف: "سوف نرد على أي اعتداء بقوة، ولا يستطيعون ارتكاب أي خطأ"، مشددا على أن "الرد الإيراني سيكون قاسيا".

المصدر: RT