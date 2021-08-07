الحرس الثوري الإيراني ردا على التهديدات الإسرائيلية: سوف نرد على أي اعتداء بقوة وردنا سيكون قاسيا
Reuters WANA NEWS AGENCY
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رد قائد القوة الجوية للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زاده، على التهديدات الإسرائيلية، مؤكد أن "إيران سوف ترد على أي اعتداء بقوة، وأن الرد الإيراني سيكون قاسيا".
وقال حاجي زاده: "هم بغنى عن تجربة قوتنا، ولكن لو أرادوا فليجربونا مرة أخرى، نحن لدينا القوة الكافية والإرادة اللازمة لاستخدامها".
وأضاف: "سوف نرد على أي اعتداء بقوة، ولا يستطيعون ارتكاب أي خطأ"، مشددا على أن "الرد الإيراني سيكون قاسيا".
المصدر: RT