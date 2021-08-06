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الجيش الأمريكي يلغي خططا لإخلاء مواقع في ألمانيا وبلجيكا

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الجيش الأمريكي يلغي خططا لإخلاء مواقع في ألمانيا وبلجيكا
Reuters
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قال الجيش الأمريكي في أوروبا وإفريقيا اليوم الجمعة إنه سيحتفظ بستة مواقع كان من المقرر في السابق إعادتها إلى ألمانيا وبلجيكا.

وأضاف أنه سيتم نقل موقع سابع في ألمانيا إلى القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا.

وقد تم الإعلان عن إغلاق المواقع عامي 2015 و2010. ولكن عقب عملية إعادة تقييم تم تعديل القرار.

وأمر وزير الدفاع لويد أوستن بمراجعة "الموقف عالميا" بعد أيام قليلة من توليه منصبه في يناير، ويتوقع أن تستكمل المراجعة في الخريف.

وستقيم المراجعة أفضل السبل التي يمكن بها للولايات المتحدة ترتيب ودعم شبكتها العالمية من القوات والأسلحة والقواعد والتحالفات للتوافق مع السياسة الخارجية المتغيرة والتهديدات الأمنية.

هذا وأوضحت الولايات المتحدة أنها تنظر إلى الصين، وليس الجماعات المسلحة مثل القاعدة أو تنظيم داعش الإرهابي، على أنها أكبر تحد للأمن القومي. وعلى هذا يمكن أن تتضمن مراجعة الموقف نقل القوات والأصول الأمريكية إلى منطقة المحيط الهادئ.

المصدر: AP

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