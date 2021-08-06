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مقتل 6 أشخاص جراء تحطم طائرة سياحية في ألاسكا

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مقتل 6 أشخاص جراء تحطم طائرة سياحية في ألاسكا
Reuters
ولاية ألاسكا، الولايات المتحدة
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أفادت مؤسسة "Alaska Public Media" الإذاعية التلفزيونية في ولاية ألاسكا الأمريكية بمقتل 6 أشخاص جراء تحطم طائرة سياحية أمس الخميس في تلك الولاية.

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ونقلت المؤسسة عن خفر السواحل المحليين أن الطائرة "Havilland Beaver" أعطت إشارة استغاثة في الساعة 11:20 صباح أمس الخميس بالتوقيت المحلي. واتضح فيما بعد أن الطائرة تحطمت وغرقت في منطقة محمية  "المضايق الضبابية" على بعد 12 كيلومترا من مدينة كيتشيكان.

وأعلن رجال الإنقاذ أن كل من كان على متن الطائرة، وهم 5 ركاب وطيار، لقوا مصرعهم.

من جهتها قالت وكالة "أسوشيتد برس" إن ركاب الطائرة الخمسة كانوا قد وصلوا إلى مدينة كيتشيكان بالولاية أمس الخميس على متن سفينة "Nieuw Amsterdam" السياحية.

المصدر: نوفوستي

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