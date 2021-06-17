لغز طائرة مفقودة عام 1965 في بحيرة بكاليفورنيا يقترب من حله

ساعدت تقنية سونار جديدة الخبراء في تحقيق خطوات متقدمة في حل لغز حطام طائرة مفقودة مع ركابها منذ عام 1965 في كاليفورنيا.

وتوفي ثلاثة أشخاص عندما تحطمت طائرة في بحيرة فولسوم قبل 56 عاما، ولم تنجح عمليات البحث السابقة تحت الماء في العثور على الجثث والحطام. وقيل إنه تم العثور على جثة الطيار فقط.

Airplane discovered at the bottom on Folsom Lake https://t.co/0l2T9FZ1Qh — kcranews (@kcranews) June 11, 2021

وادعى رجلان كانا يختبران تقنية السونار تحت الماء في البحيرة الأسبوع الماضي، أنهما اكتشفا حطاما في واحدة من أعمق النقاط في البحيرة.

ووجدوا "الجسم غريب الشكل" على بعد 160 قدما في الماء. وقال تايلر أتكينسون، من شركة Seafloor Systems ، الذي كان مع زميله جيف رايلي يختبران مؤخرا المعدات التكنولوجية الجديدة في البحيرة: "لقد رأيت شيئا غير طبيعي".

وساعد الجفاف الذي خفض مستويات المياه، أجهزة السونار وطائرة دون طيار، في الحصول على صور واضحة لحطام الطائرة مع مروحة وأجنحة.

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ووقع العثور على الطائرة على بعد عدة أميال من مكان تسجيل الحادث في الأصل، حيث تحطمت الطائرة في البحيرة بعد اصطدامها في الجو في يوم رأس السنة عام 1965.

وكانت أحدث عمليات البحث عن جثث الضحايا المفقودين في عام 2014 ولكنها لم تسفر عن نتائج.

بينما مكّنت تقنية السونار الجديدة من إعطاء رؤية جيدة عبر المياه المالحة في قاع البحيرة.

وعلى الرغم من أن الطائرة تتطابق مع شكل Piper Comanche 250 المفقودة منذ أكثر من خمسة عقود، إلا أنه لم يتم رصد أي رقم طائرة لذلك لا يمكن تأكيد الاكتشاف حتى الآن.

ولم يقع رصد جثث وسط الحطام لكن التحقيق سيستمر. ويمكن أن تبدأ جهود الاسترجاع عندما ينخفض منسوب المياه في البحيرة أكثر.

المصدر: ذي صن