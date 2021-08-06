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عشرات النواب الأمريكيين يدعون بايدن لإغلاق سجن غوانتانامو "فورا"

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عشرات النواب الأمريكيين يدعون بايدن لإغلاق سجن غوانتانامو
Reuters Handout
معتقل غوانتانامو الأمريكي - أرشيف
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دعا عشرات من النواب الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي، بينهم رؤساء لجان القوات المسلحة والشؤون الخارجية والمخابرات، الرئيس جو بايدن، الخميس، لإغلاق معتقل غوانتانامو بكوبا "فورا".

وقبل أسابيع من الذكرى العشرين لهجمات سبتمبر، التي أدت إلى فتح المعتقل، أرسل 75 عضواً رسالة تصف استمرار العمل بالمعتقل، بأنها "بقعة تلطخ سمعة البلاد وتقوض قدرتها على الدفاع عن حقوق الإنسان وحكم القانون".

وكتب الأعضاء في الرسالة: "نطلب منك، وأنت تتخذ الخطوات الضرورية لإغلاق السجن في نهاية المطاف، أن تتحرك على الفور لخفض عدد نزلائه وضمان أن يلقى المحتجزون الباقون معاملة إنسانية مع زيادة الشفافية في إجراءات اللجنة العسكرية الخاصة بغوانتانامو".

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وكان عدد المحتجزين في المعتقل الذي افتتح في عهد الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش بعد هجمات 11 سبتمبر بلغ ذروته نحو 800 سجين. وخفض خليفته باراك أوباما العدد، لكن جهوده لإغلاق المعتقل أخفقت بسبب المعارضة في الكونغرس من بعض أنصاره الديمقراطيين فضلاً عن الجمهوريين.

وأعلنت إدارة بايدن في 19 يوليو الماضي، أنها رحلت أول سجين. وخفض هذا الترحيل عدد المحتجزين بالسجن إلى 39 معظمهم ما زالوا معتقلين لنحو عقدين دون محاكمة، أو حتى توجيه اتهامات.

المصدر: "رويترز"

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