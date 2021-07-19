في أول عملية خلال حكم بايدن.. نقل معتقل من غوانتانامو إلى المغرب

قالت وزارة الدفاع الأمريكية الاثنين، إنها نقلت معتقلا من سجن غوانتانامو العسكري في خليج غوانتانامو، في أول عملية من نوعها منذ تولي الرئيس جو بايدن السلطة.

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وتم ترحيل عبد اللطيف ناصر، الذي بات مؤهلا لإطلاق سراحه في عام 2016، إلى المغرب. ولا يزال 39 معتقلا محتجزين في سجن غوانتانامو.

وكان بايدن شرع في إجراءات إغلاق معتقل غوانتانامو، ويأمل أن يتم إغلاقه بشكل نهائي بحلول نهاية السنة الأولى من ولايته.

وذكرت شبكة nbc news بوقت سابق أن الإدارة تواصل جهودها لإغلاق معتقل غوانتانامو في محاولة لتجنب انتكاسة سياسية وإحراز تقدم قبل الـ11 من سبتمبر، الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية عام 2001.

المصدر: رويترز