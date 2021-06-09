تقرير: بايدن يأمل في إغلاق معتقل غوانتانامو حتى نهاية السنة الأولى من ولايته

شرع الرئيس الأمريكي جو بايدن في إجراءات إغلاق معتقل غوانتانامو، ويأمل أن يتم إغلاقه بشكل نهائي بحلول نهاية السنة الأولى من ولايته.

وذكرت شبكة nbc news أن الإدارة تواصل جهودها لإغلاق معتقل غوانتانامو في محاولة لتجنب انتكاسة سياسية وإحراز تقدم قبل الـ11 من سبتمبر، الذكرى العشرين للهجمات الإرهابية عام 2001.

وبينما منع الكونغرس محاولات إغلاق المنشأة في الماضي، ذكرت الشبكة أن البيت الأبيض يتخذ نهجا أقل عدوانية، مبينة أن الإدارة تعمل على نقل بعض السجناء من المنشأة إلى دول أخرى، بينما سيتعين على الكونغرس السماح بنقل أي مشتبه بالإرهاب، بما في ذلك المتورطين في 11 سبتمبر، إلى منشأة احتجاز في البر الرئيسي للولايات المتحدة.

يذكر أن هناك 40 شخصا رهن الاعتقال في معتقل غوانتانامو، الذي افتتحه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في عام 2002 وكان فيه حوالي 800 معتقل، وقد حاول الرئيس الأسبق باراك أوباما إغلاق المعتقل خلال فترة رئاسته لكنه واجه معارضة شديدة من الكونغرس.

المصدر: nbc news