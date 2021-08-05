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لبنان يأمل بإنتاج 12 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" سنويا

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لبنان يأمل بإنتاج 12 مليون جرعة من لقاح
Sputnik
لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ضد فيروس كورونا
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أعلن وزير الصناعة اللبناني، عماد حب الله، أن بلاده تأمل بإنتاج 12 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك لايت" الروسي ضد كورونا، وذلك بعد توقيع الاتفاقية بهذا الخصوص مع روسيا.

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وقال حب الله في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: "ويقضي الاتفاق الذي نوقعه بإنتاج 60 مليون جرعة عموما. نأمل بأن ننتج 12 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك لايت سنويا".

وأضاف: "حصلت شركتنا "عروان" اللبنانية (للصناعات الدوائية) على دعم كامل فيما يخص توقيع الاتفاقية التقنية. ونتوقع حاليا حل مسائل رسمية معينة من جانب الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة لإكمال هذه العملية".

المصدر: تاس

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