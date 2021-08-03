لبنان على خطى تصنيع سبوتنيك V الروسي ضد كورونا

أكد حمد حسن، وزير الصحة اللبناني في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أهمية اللقاح الروسي "سبوتنيك V" للبنان بما في ذلك تصنيعه.

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وفي تصريح لوكالة "سبوتنيك" قال الوزير: "إن اللقاح الروسي سبوتنيك V وتصنيعه في لبنان، يعنينا على المستوى الصحي كخطوة متقدمة لمواجهة الوباء، خاصة أن المتحورات التي تحدث في فيروس كوفيد-19 تستدعي في بعض الأوقات تغييرا في بعض جزئيات اللقاح، وهذا يعطي دعما إضافيا لوزارة الصحة اللبنانية، بتأمين هذه اللقاحات المعدلة على وجه السرعة".

وكان مستشار رئيس الجمهورية اللبنانية للشؤون الروسية أمل أبو زيد قد أعلن يوم الاثنين أن اتفاقا تجاريا وخطة عمل سيتم توقيعها في موسكو مع هيئة الاستثمار الروسي لنقل المعرفة الفنية إلى مصنع "أروان" للصناعات الدوائية في لبنان.

وأشار المستشار إلى أن الهدف من هذا الاتفاق يتمثل في تمكين هذا المصنع من إنتاج لقاح "سبوتنيك V" في لبنان لسد حاجاته الداخلية وحاجات الدول المجاورة.

ورأى أبو زيد أن: "هذا الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا جهد السفير الروسي لدى لبنان ألكسندر روداكوف ووزير الصناعة عماد حب الله ومواكبة وزير الصحة حمد حسن والسفير اللبناني لدى روسيا شوقي بو نصار".

يشار إلى أن وزارة الصحة اللبنانية كانت أعلنت في بيان منذ عدة أيام، أن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن منح مصنع "أروان" الإذن لاستيراد مواد أولية لإنتاج ثلاث دفعات تجريبية للقاح "سبوتنيك V" بجرعتيه.

"سبوتنيك-V".. جغرافية التصنيع والاستخدام

ويتعاون الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة بنشاط مع أكثر من 14 دولة في إنتاج اللقاحات في الخارج، بما في ذلك في الهند والصين والبرازيل والمكسيك ومصر وإيران وإيطاليا وكوريا الجنوبية والأرجنتين وكازاخستان وبيلاروس وصربيا وتركيا وفيتنام وغيرها.

وقبل أيام انطلق إنتاح "سبوتنيك-V" في أوزبكستان، وشهدت الأسابيع الأخيرة فقط تصنيع أول دفعة لللقاح الروسي في فيتنام، ودفعة التجريبية في كل من إيران والمكسيك ومصنع لشركة MOREPEN LABORATORIES في الهند، التي بدأت شركات أخرى فيها بإنتاج "سبوتنيك-V" في وقت سابق من هذا العام.

وفي يونيو أبرم الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة اتفاقية تقضي ببناء مصنع لإنتاج لقاح "سبوتنيك V" في البحرين.

وتجري بنجاح المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لـ"سبوتتنيك-V" في 4 دول هي بيلاروس والإمارات والهند وفنزويلا.

ومنحت 69 دولة يبلغ عدد سكانها الإجمالي أكثر من 3.7 مليار نسمة، أي حوالي نصف سكان العالم، موافقتها على استخدام اللقاح الروسي على أراضيها. بدأت بالفعل عمليات التطعيم بـ"سبوتنيك-V" في أكثر من 50 دولة في 4 قارات.

المصدر: سبوتنيك