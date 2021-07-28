وزارة الصحة اللبنانية تمنح الإذن لإنتاج تجريبي للقاح "سبوتنيك V" الروسي

منح وزير الصحة اللبناني حمد حسن مصنع "أروان" للصناعات الدوائية الإذن لاستيراد مواد أولية لإنتاج 3 وجبات تجريبية لكل من جرعتي لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكورونا.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها إن "حسن أعطى مصنع (أروان) للصناعات الدوائية الإذن لاستيراد مواد أولية لإنتاج ثلاث وجبات تجريبية لكل من جرعتي لقاح Sputnik V، لتأكيد تلبيتها الشروط التقنية والصحية بحسب المواصفات الدقيقة المطلوبة من الشركة الأم (صندوق الاستثمار الروسي).".

وأضافت أنه "على ضوء النتائج يصبح مصنع (أروان) اللبناني مؤهلا لإنتاج وجبات اللقاح التجارية".

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"