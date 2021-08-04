تركيا ترفض المشاركة في تنفيذ البرنامج الأمريكي للاجئين الأفغان

انتقدت تركيا برنامجا أمريكيا يتيح إمكانية إعادة توطين مواطنين أفغان قد تنتقم منهم حركة "طالبان" بسبب تعاونهم مع واشنطن، معتبرة أن هذه الخطوة ستشعل "أزمة هجرة كبيرة" في المنطقة.

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ويأتي ذلك بعدما أعلنت الخارجية الأمريكية الاثنين الماضي عن برنامج جديد يتيح لآلاف الأفغان فرصة إعادة توطينهم كلاجئين بالولايات المتحدة. وسيتعين على الأفغان المشمولين بالبرنامج أن يصلوا بأنفسهم إلى بلد ثالث، حيث سينتظرون ما بين 12 و14 شهرا إلى حين يتم البت في طلباتهم.

وقال مسؤول كبير بالخارجية اللأمريكية إن واشنطن أجرت مناقشات مع دول مجاورة بشأن التدفق المحتمل، مضيفا أنه من المهم أن تظل حدود باكستان مفتوحة مع أفغانستان، فيما قد يسافر آخرون إلى تركيا عبر إيران.

وقال طانغو بيلغيتش، الناطق باسم الخارجية التركية في بيان أمس الثلاثاء إن بلاده ترفض الإشارة إليها كطريق هجرة للأفغان، مضيفة أن تركيا هي أكبر دولة مضيفة للاجئين في العالم بأكثر من أربعة ملايين مهاجر ولن "تدخل في أزمة هجرة جديدة لصالح بلد ثالث".

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وتابع: "نحن لا نقبل القرار غير المسؤول الذي اتخذته الولايات المتحدة دون التشاور معنا. إذا كانت الولايات المتحدة تريد نقل هؤلاء الأشخاص إليها، يمكنها نقلهم مباشرة بالطائرات"، مضيفا أن الخطة الأمريكية "ستزيد من معاناة الأفغان في دروب الهجرة".

وعبر مئات الأفغان الحدود إلى تركيا في الأسابيع الأخيرة وسط تصاعد للعنف في بلادهم مما يثير مخاوف من موجة هجرة جديدة.

المصدر: "رويترز" + "الأناضول"