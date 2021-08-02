بلينكن: برنامج اللجوء الأمريكي الجديد للأفغان يواجه مشاكل كبيرة

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن برنامج اللجوء الأمريكي الجديد للأفغان المتعاونين مع الولايات المتحدة، يثير "تحديات دبلوماسية ولوجستية وبيروقراطية كبيرة".

وأضاف بلينكن في تصريح أن "التقارير التي تشير إلى أن مقاتلي حركة "طالبان" ارتكبوا فظائع تثير الانزعاج الشديد وغير مقبولة على الإطلاق".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن يوم الجمعة الماضي عن وصول أول دفعة من الأفغان الذين عملوا لحساب الجيش الأمريكي إلى الولايات المتحدة.

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن الدفعة الأولى التي تضم حوالي 250 مترجما وسائقا أفغانيا وغيرهم ممن عملوا مع الجيش الأمريكي وكذلك أفراد أسرهم، وصلوا إلى مطار دالاس الدولي خارج واشنطن الجمعة بعد سفرهم لأكثر من 30 ساعة من العاصمة الأفغانية كابل.

المصدر: "رويترز" + RT