مصادر: الولايات المتحدة ستطلق برنامجا جديدا للاجئين الأفغان

صرح مسؤول بالإدارة الأمريكية ومصدران مطلعان، أمس الأحد، بأن الإدارة ستطلق برنامجا جديدا لإعادة توطين بعض الأفغان بصفة لاجئين في الولايات المتحدة.

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ونقلت وكالة "رويترز" عن المصادر الثلاثة التي طلبت عدم نشر أسمائها أنه من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية إطلاق البرنامج في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

ويأتي إطلاق البرنامج مع احتدام القتال في أفغانستان قبل استكمال انسحاب القوات الأمريكية المقرر بنهاية أغسطس الجاري وسيطرة حركة طالبان على عواصم أقاليم رئيسية.

المصدر: رويترز