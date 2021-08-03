إسرائيل تستعد لاستقبال أول طالبة جامعية إماراتية

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن جامعة حيفا تستعد لاستقبال أول طالبة إماراتية لدراسة التمريض في كلية إسرائيلية في شهر أكتوبر المقبل.

وقالت الصحيفة إن سمية المهيري ابنة الـ30 عاما، تستعد لدراسة التمريض في كلية الرفاهية والصحة التابعة لجامعة حيفا على مدى أربع سنوات، وبذلك تصبح أول طالبة جامعية إماراتية تدرس في جامعة اسرائيلية.

وأوضحت الصحيفة أن سمية المهيري ناشطة اجتماعية معروفة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأن قرار انضمامها لجامعة حيفا الإسرائيلية، جاء خلال زيارة قام بها رئيس الجامعة رون روبين، في شهر مايو الماضي إلى الإمارات.

ونقلت الصحيفة على لسان رون روبين، ترحيب جامعته بسمية المهيري، موضحا أنها "علامة طيبة حيال إرساء السلام الدافئ بين البلدين"، متوقعا وجود الكثير من الطلاب الإماراتيين إلى إسرائيل، بدعوى الحصول على ثقافة عالية ونوعية مختلفة، إضافة إلى التعرف على تجربة دراسية فريدة من نوعها.

يذكر أن البحرين والإمارات قد وقعتا على اتفاق سلام مع إسرائيل، في الخامس عشر من أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

المصدر: "سبوتنيك"