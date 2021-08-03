الأمم المتحدة:‭ ‬نزوح 100 ألف شخص عن أمهرة وعفار بإثيوبيا فروا من القتال

أكد منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة مارتن غريفيث أن 100 ألف شخص نزحوا بسبب القتال في إقليم أمهرة و8 آلاف في إقليم عفار بإثيوبيا.

وأشار إلى أن القتال امتد في الأسابيع القليلة الماضية إلى الإقليمين المجاورين لإقليم تيغراي الذي اندلعت فيه الحرب قبل 8 أشهر بين الحكومة المركزية و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي".

ولم يصدر أي تعليق رسمي عن المتحدث الإقليمي باسم عفار أحمد كولويتا، والمتحدث باسم أمهرة جيزاشيو مولونه، على أعداد النازحين المعلنة.

المصدر: "رويترز"