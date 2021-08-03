السودان.. استمرار تدفق اللاجئين من إثيوبيا

تواصل تدفق اللاجئين من إقليم تيغراي الإثيوبي إلى داخل السودان منذ اندلاع القتال في إثيوبيا بين الجيش الوطني ومجموعة تيغراي العام الماضي حيث وصل إلى السودان الاثنين أكثر من 90 لاجئ.

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وأفاد مصدر مطلع بأنه قد وصل إلى منطقة باسندة اليوم 94 لاجئ من إقليم تيغراي إضافة إلى قوميات أخرى بسبب الأوضاع داخل بلادهم ليرتفع العدد الإجمالي المرحّل من الحدود في منطقة تايا إلى مركز الاستقبال باسنقا محلية باسندة حتى اليوم إلى 900 لاجئ.

وتدل إحصاءات الأمم المتحدة والمنظمات العاملة مع اللاجئين على أن العدد الكلي المرحل من مراكز الاستقبال بشرق السودان إلى المعسكرات الدائمة بكل من أم راكوبة والطنيدبة وصل إلى حوالي 42 ألف لاجي إثيوبي.

المصدر: سونا