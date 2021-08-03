"أسوشيتد برس": سفينتان في خليج عمان تحذران من أنهما فقدتا السيطرة على القيادة

بثت سفينتان قبالة سواحل الإمارات تحذيرات الثلاثاء مفادها أنهما فقدتا السيطرة على القيادة في ظل ظروف غامضة حيث أبلغت السلطات عن وقوع "حادث" في المنطقة.

ولم يتضح على الفور ما يحدث قبالة سواحل الفجيرة في خليج عمان.

وأفادت السفينتان ناقلة النفط "غولدن بريليانت" والناقلة "كامدهينو" عبر أجهزة تتبع نظام التعرف التلقائي الخاصة بها أنهما "ليستا تحت القيادة"، وفقا لموقع مارين ترافيك دوت كوم، وهذا يعني عادة أن السفينة فقدت الطاقة ولم يعد بالإمكان قيادتها.

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وحذرت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة التابعة للجيش البريطاني السفن من أن "هناك حادثا جاريا حاليا".

وقامت طائرة تابعة لسلاح الجو السلطاني العماني من طراز "ايرباص سي- 295 إم بي أيه"، وهي طائرة دورية بحرية بالتحليق فوق المنطقة التي تتواجد فيها السفن، وفقا لبيانات موقع "فلايت رادار 24".

ولم يرد الأسطول الخامس التابع للجيش الأمريكي ومقره في الشرق الأوسط ووزارة الدفاع البريطانية على الفور على طلبات بالتعليق، ولم تقر الحكومة الإماراتية على الفور بالواقعة.

ويأتي الحادث بعد أيام فقط من قصف طائرة مسيرة لناقلة نفط مرتبطة بملياردير إسرائيلي قبالة سواحل عمان، ما أسفر عن مقتل اثنين من أفراد الطاقم.

وألقى الغرب باللوم على إيران في الهجوم، الذي كان أول هجوم معروف أسفر عن مقتل مدنيين في حرب الظل المستمرة منذ سنوات والتي استهدفت السفن التجارية في المنطقة.

ونفت إيران أي دور لها في ذلك، فيما تعهدت إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة "برد جماعي" على الهجوم، دون الخوض في التفاصيل.

المصدر: أ ب