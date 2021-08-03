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بريطانيا تحذر من حادثة ليس لها علاقة بالقرصنة أمام ساحل الفجيرة بالإمارات

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بريطانيا تحذر من حادثة ليس لها علاقة بالقرصنة أمام ساحل الفجيرة بالإمارات
Reuters Satish Kumar
ميناء الفجيرة الإماراتي - أرشيف
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ذكر موقع عمليات التجارة البحرية البريطانية (يو.كيه.إم.تي.أو)، الثلاثاء، أنه علم بوقوع حادثة ليست لها علاقة بالقرصنة، قبالة ساحل الفجيرة بالإمارات.

ويوصي التحذير، الذي استند إلى مصدر من طرف ثالث، السفن في المنطقة بتوخي الحذر الشديد.

وتتهم الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل ورومانيا إيران بالمسؤولية عن هجوم استهدف ناقلة نفط تديرها إسرائيل قبالة سواحل سلطنة عمان الأسبوع الماضي، فيما تنفي طهران الأمر برمته.

المصدر: "رويترز"

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