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بلينكن وغني يدعوان لتسريع مفاوضات السلام الأفغانية وينددان بهجمات "طالبان"

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بلينكن وغني يدعوان لتسريع مفاوضات السلام الأفغانية وينددان بهجمات
Reuters Brendan Smialowski + Ken Cedeno
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن (على اليمين) والرئيس الأفغاني أشرف غني
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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن والرئيس الأفغاني أشرف غني اتفقا خلال اتصال هاتفي بينهما على ضرورة تسريع مفاوضات السلام الأفغانية ونددا بهجمات حركة "طالبان".

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وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس في بيان صدر في أعقاب المكالمة إن الجانب الأمريكي جدد التأكيد على "التزام الولايات المتحدة القوي والدائم تجاه أفغانستان".

وجاء في البيان أيضا أن الطرفين شددا على ضرورة إيجاد حل سياسي في أفغانستان على أن يكون "شاملا ويراعي حقوق جميع الأفغان، بمن فيهم نساء وأقليات، ويعطي الشعب الأفغاني إمكانية في اختيار زعمائه ويحمي أرض أفغانستان من استخدامه في تهديد الولايات المتحدة وحلفائها وشركائها".

وتابع البيان أن الطرفين "نددا بهجمات طالبان المتواصلة والدالة على قلة الاهتمام بالحياة البشرية وحقوق الإنسان، واستنكرا الخسائر في أرواح الأفغان الأبرياء وتشريد السكان مدنيين".

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وختم البيان بالإشارة إلى أن الوزير الأمريكي والرئيس الأفغاني "تعهدا بالبقاء على اتصال وثيق في المستقبل".

المصدر: "رويترز" + RT

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