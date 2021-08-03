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واشنطن: قانون تفويض الحرب في العراق لعام 2002 لم يعد ضروريا

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واشنطن: قانون تفويض الحرب في العراق لعام 2002 لم يعد ضروريا
Reuters
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قالت ويندي شيرمان نائبة وزير الخارجية الأمريكي إن إدارة الرئيس جو بايدن تؤيد إلغاء قانون تفويض الحرب في العراق لعام 2002، إذ لم يعد ضروريا لحماية المصالح الأمريكية.

وقالت شيرمان أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ: "بالنسبة لوزارة الخارجية فإن إلغاء تفويض استخدام القوة العسكرية لعام 2002 لن يؤثر على أنشطتنا الدبلوماسية".

وأضافت: "الوزارة أوضحت أننا ليس لدينا أنشطة عسكرية جارية تعتمد عليه فقط كما أن إلغاءه سيكون له تأثير ضئيل على العمليات العسكرية".

المصدر: "رويترز"

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