زاخاروفا تسخر من تصريحات وزير الخارجية الأوكراني

سخرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من تصريحات وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بشأن سعي أوكرانيا لاستعادة القرم.

وهدد كوليبا في تصريحاته بأن روسيا ستواجه "أحجارا من السماء"، في إشارة إلى أحد الشعارات الذي استخدمه مؤيدو عودة القرم إلى روسيا عشية الاستفتاء في عام 2014.

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وكتبت زاخاروفا في حسابها على تطبيق "تلغرام" تعليقا على تصريحات الوزير الأوكراني، أنه "فضح سرا عسكريا وكشف عما تبقى من القوات المسلحة الأوكرانية".

وكان كوليبا قد تحدث في وقت سابق أن أوكرانيا ستنتظر الفرصة السانحة لاستعادة القرم.

وقال: "كما كانوا يكتبون أثناء ضم القرم، أن الأهم هو العودة إلى روسيا وبعد ذلك مستعدون حتى لتساقط الأحجار من السماء. فتفضلوا ستكون هناك الأحجار من السماء والكثير من الأمور الأخرى. ونحن سننتظر وقتنا".

المصدر: RT