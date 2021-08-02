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"زمان": إعلان أردوغان مواصلة تقديم الدعم لإثيوبيا يجعل محاولات إصلاح العلاقات مع القاهرة أصعب

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Reuters Handout .
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
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أفادت صحيفة "زمان" التركية المعارضة، بأن "إعلان الرئاسة عن مواصلة تركيا تقديم جميع أنواع الدعم لإثيوبيا، يجعل محاولات أنقرة لإصلاح العلاقات مع القاهرة أصعب".

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وأشارت "زمان" إلى أن إعلان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن أن أنقرة ستواصل تقديم جميع أنواع الدعم لدولة إثيوبيا، "يأتي بينما يزداد توتر العلاقات بين مصر والسودان من جهة وإثيوبيا من جهة أخرى بسبب سد النهضة الذي يؤثر على حصة البلدين من المياه، ما يجعل محاولات أنقرة لإصلاح العلاقات مع القاهرة أصعب".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بحث هاتفيا مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد العلاقات التركية الإثيوبية والملفات الإقليمية، بحسب وكالة "الأناضول".

وقالت الرئاسة التركية في بيان لها، إن أردوغان أكد لأحمد "إيلاء تركيا مزيدا من الاهتمام لاستقرار إثيوبيا".

وأضاف أن "بلاده ستواصل توفير كافة أنواع الدعم لإثيوبيا".

تجدر الإشارة إلى أنه وبحسب هيئة الاستثمار الإثيوبية، فإن تركيا تعتبر ثاني أكبر مستثمر في إثيوبيا، برأس مال استثماري يبلغ 2.5 مليار دولار (17.43 مليار ليرة تركية)، وفرص عمل لحوالي 30 ألف إثيوبي.

المصدر: صحيفة "زمان"

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