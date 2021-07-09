 
مباشر
عاجل
وسائل إعلام: قوات "طالبان" تدخل قندهار ثاني أكبر مدن أفغانستان

رئيس الوزراء الإثيوبي يطلق تصريحا جديدا بشأن سد النهضة ويتحدث عن "بصمة خضراء"

أخبار العالم

رئيس الوزراء الإثيوبي يطلق تصريحا جديدا بشأن سد النهضة ويتحدث عن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qsjc

أشاد رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بجهود بلاده بالمحافظة على سيادة الأراضي ومساحاتها الخضراء والسعي في ازدهارها منوها بإصرار حكومته بالحفاظ على حقوق بلاده المشروعة بشتى المجالات.

ونشر رئيس الوزراء في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، "نستمر في ترك بصماتنا الخضراء".

وأكد آبي أحمد استمرار بلاده في "التمسك بالدفاع عن سيادة البلاد ودبلوماسيتها في شتى المجالات، بما فيها حقوقهم المشروعة في سد النهضة".

المصدر: تويتر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا