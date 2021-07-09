رئيس الوزراء الإثيوبي يطلق تصريحا جديدا بشأن سد النهضة ويتحدث عن "بصمة خضراء"

أشاد رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد بجهود بلاده بالمحافظة على سيادة الأراضي ومساحاتها الخضراء والسعي في ازدهارها منوها بإصرار حكومته بالحفاظ على حقوق بلاده المشروعة بشتى المجالات.

ونشر رئيس الوزراء في تغريدة عبر حسابه في "تويتر"، "نستمر في ترك بصماتنا الخضراء".

#አረንጓዴዐሻራችንን ማሳረፋችንን ቀጥለናል። #ኢትዮጵያ የዓየር ንብረት ለውጥን ተጽዕኖ ለመቋቋም እና የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ያላት ፍላጎት በልጆቿ እውን ይሆናል። pic.twitter.com/k6val5dJyI — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) July 9, 2021

وأكد آبي أحمد استمرار بلاده في "التمسك بالدفاع عن سيادة البلاد ودبلوماسيتها في شتى المجالات، بما فيها حقوقهم المشروعة في سد النهضة".

ሉዓላዊነታችንን ማስጠበቅን፣ ዲፕሎማሲያችንን፣ በአንድ ጊዜ፣ አንድና ብዙ ሆነን፣ በብዙ መስኮች ለማሳካት እንነሣ። 2/2 — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) July 8, 2021

ብዙ ሆነን፣ ብዙ ነገሮችን በብዙ መስኮች። በሀገር ውስጥና በውጭ ያለን ኢትዮጵያውያን፣ ሁላችንም ለኢትዮጵያ ከልብ ተነሥተን፣ የክረምቱን ግብርናና የበጎ ፈቃድ አገልግሎት፣ አረንጓዴ ዐሻራን፣ ሁለተኛውን ዙር የሕዳሴ ግድብን ሙሌት፣ 1/2 — Abiy Ahmed Ali 🇪🇹 (@AbiyAhmedAli) July 8, 2021

المصدر: تويتر