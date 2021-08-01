كوسوفو تكرّم نجل بايدن الراحل

منح رئيس إقليم كوسوفو اليوم الأحد وسام بلاده لاسم الابن الراحل للرئيس الأمريكي جو بايدن على دوره في بناء النظام القضائي في كوسوفو بعد انتهاء الحرب قبل نحو عقدين.

وعمل بو بايدن في كوسوفو بعد الحرب التي دارت رحاها هناك بين عامي 1998 و1999 وساعد في تدريب مدعين محليين وقضاة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وكان بو المدعي العام السابق لولاية ديلاوير قد توفي عام 2015 بالسرطان عن 46 عاما.

وفي عام 2016 أزاح بايدن الذي كان آنذاك نائبا للرئيس الأمريكي الستار عن نصب تذكاري لابنه في كوسوفو.

كما أطلق اسم بو بايدن على طريق يودي إلى كامب بوندستيل الذي يضم 700 جندي أمريكي في كوسوفو.

وأعلنت كوسوفو استقلالها من جانب واحد عام 2008 بدعم غربي لكن صربيا ما زالت ترفض الاعتراف بها وتعتبرها جزءا من أراضيها، كما لم تعترف روسيا والصين والأمم المتحدة بها دولة مستقلة.

المصدر: "رويترز"