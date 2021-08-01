نيجيريا.. اتهام رجل دين موال لإيران بـ"الإرهاب"

أعلن الإدعاء العام النيجيري عن توجيه اتهامات جديدة تتعلق بـ"الإرهاب" لإبراهيم زكزكي رجل الدين الموالي لإيران، بعد أيام من تبرئته من جريمة قتل أمضى على ذمتها ست سنوات في السجن.

وقال داري بايرو محامي الادعاء بحكومة ولاية كادونا في تصريح لـ"فرانس برس": "في 26 يوليو، وجهنا اتهامات جديدة للشيخ إبراهيم زكزكي أمام المحكمة الاتحادية العليا هنا في كادونا".

وأضاف أن "التهم تتعلق بالإرهاب وجرائم الخيانة"، مشيرا إلى أنه "جرت محاولات لإبلاغ زكزكي بأوراق المحكمة أثناء احتجازه، لكنه رفض قبولها".

وأفرجت محكمة في مدينة كادونا شمال البلاد عن زكزكي، زعيم "الحركة الإسلامية في نيجيريا" الموالية لإيران وزوجته زينة الأربعاء، لعدم كفاية الأدلة في قضية مقتل جندي خلال اشتباكات دامية وقعت بين أتباع الحركة والجيش النيجيري في ديسمبر 2015.

المصدر: "أ ف ب"