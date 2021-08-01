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أردوغان يوزع الشاي على المتضررين من الحرائق في بلدة تركية "فيديو"

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أردوغان يوزع الشاي على المتضررين من الحرائق في بلدة تركية
Reuters
رجب طيب أردوغان
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أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جولة تفقدية لبلدة مرمريس التابعة لمدينة موغلا التي تتواصل فيها حرائق الغابات لليوم الخامس على التوالي.

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وعقب زيارته التفقدية ألقى أردوغان كلمة أمام سكان البلدة ومن ثم قام بتوزيع الشاي عليهم.

واندلعت حرائق غابات في عدة ولايات جنوب وجنوب غربي تركيا بينها أنطاليا، وأضنة، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، التي أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان "مناطق منكوبة".

وارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق إلى 6 وفيات ومئات الإصابات حتى عصر أمس السبت، فيما تمكنت فرق الإطفاء من إخماد معظم الحرائق.

المصدر: "زمان"+"تويتر"

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