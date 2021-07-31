أردوغان يعلن القبض على مشتبه في تورطه بحرائق الغابات التركية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلقاء القبض على شخص يشتبه بضلوعه في حرائق الغابات بمنطقة ميلاس جنوب غربي البلاد.

وقال في مؤتمر صحفي في مدينة موغلا، إنه "تم إلقاء القبض على مشتبه بتورطه في الحرائق في تلك المدينة".

وأضاف: "واجبنا هو العثور على الذين يحرقون غاباتنا".

وأفاد التلفزيون التركي باعتقال 3 أشخاص للاشتباه في ضلوعهم بالحرائق بمحافظة إيدين، دون الإدلاء المزيد من التفاصيل.

وتوعد الرئيس التركي من يثبت تورطه في الحرائق التي تشهدها ولايات جنوبي البلاد بـ"عقاب رادع".

وتعهد أردوغان بدفع تعويضات تقدر بـ50 ألف ليرة (نحو 6 آلاف دولار) لكل مواطن تضرر من هذه الحرائق، وكذلك تأجيل الضرائب المترتبة عليهم وتأجيل دفعات القروض المستحقة من قبل البنوك، ومنحهم قروضا بلا فائدة.

ووجه بتخصيص 50 مليون ليرة (نحو 6 ملايين دولار) لتلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق التي تضررت بفعل الحرائق.

وقال إنه سيتم الانتهاء في غضون أيام من ترميم المنازل في المنطقة المنكوبة.

وشهدت تركيا اندلاع عدد من الحرائق بشكل متزامن في ولايات عدة بجنوب وجنوب غربي البلاد، خلفت حتى الآن 6 قتلى وعشرات المصابين وأضرارا مادية كبيرة.

المصدر: وكالات