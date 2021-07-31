أردوغان يتوعد بمعاقبة كل من يثبت تورطه في إشعال الحرائق

تفقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت، على متن مروحية، المناطق المتضررة من حرائق الغابات في قضاء مانافغات بولاية أنطاليا جنوب غربي البلاد.

وقال أردوغان خلال زيارته التفقدية إن "الحرائق في تركيا بدأت متزامنة في أماكن مختلفة، وهذا يدعونا إلى التحري عما إذا كانت مفتعلة"، متوعدا "كل من يثبت تورطه في إشعال الحرائق بعقاب شديد".

وأشار إلى أن السلطات خصصت 50 مليون ليرة (نحو 6 ملايين دولار) لتلبية الاحتياجات العاجلة في المناطق المتضررة، كما وعد بتقديم تسهيلات مالية للتجار بالمناطق المنكوبة، وقال: "نقدم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وسنبدأ في إعادة إنشاء المنازل خلال شهر".

وأضاف: "قررنا تأجيل تسديد الضرائب والقروض التجارية والزراعية في المناطق المنكوبة".

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ومن المتوقع أن يتوجه أردوغان إلى قضاء مرمريس بولاية موغلا جنوب غربي البلاد أيضا.

وتزامنا مع ذلك، أفادت وكالة الأناضول بنشوب حريق بقضاء بودروم التابع لولاية موغلا، مشيرة إلى أن الحريق اندلع في غابات وأحراج على طريق إتشمالار بحي كوم بهتشة بالقضاء، قبل أن يمتد إلى مساحات واسعة بفعل الرياح.

وذكرت الوكالة أن عددا كبيرا من فرق الإطفاء هرعت إلى المنطقة، لإخماد الحريق الذي لم يعرف بعد سبب اندلاعه.

وحسب أحدث بيانات لوزارة الصحة التركية، فقد أصيب جراء الحرائق 410 أشخاص، لا يزال 10 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأفادت هيئة إدارة الطوارئ التركية، بوفاة ستة أشخاص نتيجة الحرائق التي تمت السيطرة على 88 منها بعدما بلغ عددها الإجمالي 98 حريقا.

وأعلن الرئيسؤ أردوغان اليوم الأراضي المتضررة من الحرائق "مناطق منكوبة"

المصدر: الأناضول