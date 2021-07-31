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أردوغان يعلن مناطق الحرائق جنوبي البلاد "منكوبة"

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أردوغان يعلن مناطق الحرائق جنوبي البلاد
Reuters
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أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ولايات أنطاليا وموغلا ومرسين وأضنة جنوبي البلاد "مناطق منكوبة" بسبب الحرائق التي تجتاحها منذ أيام.

وكتب أردوغان عبر "تويتر" اليوم الجمعة: "لقد أعلنا مناطقنا المتضررة من حرائق الغابات منطقة منكوبة. سنواصل اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتضميد جراح شعبنا وتعويض خسائره، وبذل كل ما في وسعنا لجعل الأمور أفضل من ذي قبل".

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وكان أردوغان أعلن أمس السيطرة على معظم حرائق الغابات التي اندلعت خلال الأيام الأخيرة في مناطق متفرقة من البلاد.

من جانبه، أوضح وزير الزراعة والغابات التركي بكر باكدميرلي أنه تمت السيطرة على 70 حريقا، فيما لا يزال 11 آخر مستعرا في أضنة وأنطاليا وموغلا ومرسين وعثمانية في جنوب البلاد.

وبين أن 3 طائرات، وتسع مسيرات، و38 مروحية، و680 سيارة إطفاء، و55 مركبة آلية، وغيرها من المعدات تشارك في عمليات الإخماد، بالإضافة لأربعة آلاف رجل إطفاء.

وحتى الآن أسفرت حرائق الغابات في تركيا عن مصرع أربعة أشخاص، وإصابة العشرات بجروح، فضلا عن خسائر مادية ضخمة.

المصدر: وكالات

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