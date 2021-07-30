تركيا تحصي خسائرها جراء حرائق الغابات

قال وزير الزراعة والغابات التركي بكير باكديميرلي، إن حرائق الغابات في بلاده جلبت الضرر لـ42 مركزا سكنيا، وتم إجلاء السكان في 27 منها، لكن الوضع أخذ بالتحسن الآن.

وأضاف الوزير: "هناك اتجاه للتحسن فيما يتعلق بالحرائق. لا تزال النيران مشتعلة في 20 حريقا في ست محافظات. وتعمل على إخمادها ثلاث طائرات وتسع طائرات بدون طيار، وكذلك 38 مروحية، و 680 سيارة إطفاء، و55 قطعة من المعدات والآليات، بالإضافة إلى 4 آلاف إطفائي".

При крупных лесных пожарах на юге Турции погибли 4 человека, более 180 пострадали https://t.co/3F3A2WEiNZpic.twitter.com/tVLxLxgsAO — РИА Новости (@rianru) July 29, 2021

وشدد الوزير على أن النيران، لا تهدد المراكز السكنية في الوقت الراهن، ولكن الكثير يعتمد على مدى نجاح مكافحة الحرائق خلال يوم الجمعة.

قبل ذلك، ذكر باكديميرلي أن العمل لا يزال مستمرا في إطفاء 20 حريق غابات في سبع ولايات في تركيا. وأشار إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 183 آخرين.

من جانبه قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الموجود حاليا في مقاطعة أنطاليا التي تقع في المناطق المتضررة من الحرائق: "تقوم فرق الإغاثة المحلية بتقديم كل ما هو ضروري لمن تركوا بيوتهم بسبب الحرائق. وقد بدأنا العمل لإعادة التيار الكهربائي في الأماكن انقطع فيها".

وقد أثرت الحرائق على المنتجعات التركية المشهورة في بودروم ومارماريس، حيث تم إخلاء العديد من الفنادق في المنطقة. ولاحقا أعلنت السلطات عن جميع السائحين الذين تم إجلاؤهم إلى فنادقهم، ولم يصب أحد منهم بأذى.

المصدر: نوفوستي